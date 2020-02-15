عربي ودولي

إعلان أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» الجديد في فرنسا

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 فبراير 2020 - 12:46
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عربي ودولي
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية في 24 يناير الماضي عن تسجيل أول حالتين للإصابة. [أ ف ب]

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، عن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس ​”كورونا” الجديد القاتل​ خارج آسيا والصين.

وكشفت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين، عن وفاة صيني في فرنسا بسبب “كورونا” في أول حالة وفاة بالفيروس في أوروبا.

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، في 24 يناير الماضي، عن تسجيل أول حالتين للإصابة بالنوع الجديد من الفيروس على أراضي فرنسا، في سابقة بالنسبة إلى أوروبا كلها.

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وأعلنت السلطات الفرنسية، يوم الخميس، عن ظهور سادس حالة إصابة بفيروس “كورونا” الجديد على أراضيها.

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