اعتماد «إعلان سيئول» بشأن الاستخدام الآمن «للذكاء الاصطناعي»

تبنت قمة عالمية استضافتها كوريا الجنوبية وبريطانيا، إعلانا بشأن تعزيز استخدام “الذكاء الاصطناعي” الآمن لمواجهة التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا.

وبحسب وكالة يونهاب، “تم اعتماد ما يسمى بـ “إعلان سيئول” خلال جلسة افتراضية للقادة في قمة سيئول للذكاء الاصطناعي، استضافها الرئيس يون سيوك-يول ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك”.

وقال الإعلان: “نحن ندرك أن سلامة الذكاء الاصطناعي والابتكار والشمول هي أهداف مترابطة وأنه من المهم تضمين هذه الأولويات في المناقشات الدولية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة مجموعة واسعة من الفرص والتحديات التي يواجهها التصميم والتطوير والنشر وما يقدمه استخدام الذكاء الصناعي وما يمكن أن يقدمه”.

وأضاف: “نحن ندرك أهمية التشغيل البيني بين أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع النهج القائم على المخاطر لتحقيق أقصى قدر من الفوائد ومعالجة مجموعة واسعة من المخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، لضمان التصميم الآمن والمأمون والموثوق، والتطوير، والنشر، واستخدام الذكاء الاصطناعي”.

يذكر أن “هذا الحدث يستمر لمدة يومين، ويأتي في أعقاب القمة العالمية الافتتاحية لسلامة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في بريطانيا في نوفمبر الماضي، حيث اعتمدت 28 دولة والاتحاد الأوروبي إعلان بلتشلي، وهو أول مبادئ توجيهية عالمية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي”.

“وحضر الجلسة زعماء مجموعة الدول السبع – الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان – بالإضافة إلى سنغافورة وأستراليا، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي”.

كما جمعت أيضا “قادة صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا واسبيس إكس وشركة “إكس إيه آي” الناشئة، ورئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ للالكترونيات، لي جيه-يونغ بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات العالمية، بما في ذلك صانع تشات جي بي تي “أوبن إيه آي”، وغوغل، ومايكروسوفت، وميتا، ونايفر، أكبر مشغل للبوابة في كوريا الجنوبية”.

هذا “وستُعقد جلسة وزارية وجها لوجه في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا اليوم الأربعاء لمناقشة الإجراءات الرامية إلى تعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة والمرونة”.