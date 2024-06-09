إعلان افتتاح منظومة التسجيل للانتخابات البلدية

أعلنَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، افتتاح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية.

وأكد السايح، خلال كلمته ضمن مؤتمر صحفي، للإعلان عن فتح منظومة التسجيل، أنّ العملية الانتخابية أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها.

وشدد السايح، على أن إمكانية إجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا، ليس أمرا مستحيلاً.

وأعلنت المفوضية في بيان لها، انطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية المنتهية الولاية والمستحدثة بمجالس تسييرية لعام 2024 (المجموعة الأولى).

وقالت المفوضية إنه تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل صلاحية انتخابات المجالس البلدية ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، فإن مجلس المفوضية يُعلن اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يونيو 2024 عن البدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) البالغ عددها (60) مجلسًا بلديًا موزّعة على مختلف مناطق البلاد من ضمن (106) مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات لهذا العام.

وستنطلق هذه العملية بتنفيذ المرحلة الأولى (مرحلة تسجيل الناخبين)، التي ستدوم لفترة (15 يومًا) اعتباراً من تاريخ اليوم وإلى غاية 23 يونيو 2024.

وأوضحت المفوضية أن التسجيل في انتخابات المجالس البلدية، جديد كُلياً، ويقوم على أساس الإقامة في البلدية، التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل، ويقتصر قبول طلبات التسجيل عبر منظومة تسجيل الناخبين باستخدام الرسائل النصية (SMS) أو مراكز (لجان قبول طلبات التسجيل) على الطلبات المقدمة من المواطنين المقيمين في البلديات المستهدفة (المجموعة الأولى).

وعقب الانتهاء من هذه المرحلة ستشرع المفوضية في تنفيذ مرحلة (توزيع البطاقات) على المسجلين الجُدد، الذين لم يتحصلوا على البطاقة في السابق، علماً بأن البطاقات الانتخابية التي وُزعت عام 2021 تعتبر سارية المفعول وسيُعمل بها في انتخابات المجالس البلدية للتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع.

ودعت المفوضية الراغبين في الترشح للانتخابات، ليكونوا ملمّين بشروط الترشح ومطلعين على نصوص اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، خاصةً تلك المتعلقة بشرط (التزكية) الذي يعتمد تحققه على جمع أرقام الناخبين الواردة في البطاقات المستلمة من طرفهم وليس الأرقام الوطنية كما كان معمول به سابقاُ.

وأشارت المفوضية، إلى أن البدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) ستنطلق مباشرةً عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات (المجموعة الأولى) والمتوقع الإعلان عنها في النصف الثاني من شهر أغسطس 2024.

ودعت المفوضية، مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية، إلى ممارسة حقهم في تقرير مَن سيتحمل مسؤولية إدارة شؤون بلدياتهم، والإيفاء بمطالبهم واحتياجاتهم، كما دعت كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى الانحياز لجانب المفوضية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح هذه الانتخابات.