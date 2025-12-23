إعلان الحداد الرسمي 3 أيام على أرواح «الحداد» ومرافقيه

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة 3 أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلق المظاهر الاحتفالية والرسمية، وذلك حداداً على أرواح رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم أثناء عودتهم من مهمة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية

وفي بيان لها، نعت حكومة الوحدة الوطنية كلاً من:

رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد.

رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن الفيتوري غريبيل.

مدير جهاز التصنيع العسكري، العميد محمود القطيوي.

مستشار رئيس الأركان العامة، الأستاذ محمد العصاوي دياب.

المصور بمكتب إعلام رئاسة الأركان العامة، الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب.

وعبرت الحكومة عن بالغ حزنها لهذا المصاب الجلل، وأكدت أن الوطن فقد نخبة من رجاله الذين خدموا ليبيا بإخلاص وتفانٍ، وكانوا مثالاً في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني، وأسهموا بجهودهم في خدمة المؤسسة العسكرية والدولة الليبية.

وتقدمت حكومة الوحدة الوطنية بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر الفقداء، وإلى رفاقهم في القوات المسلحة، سائلة الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزارة الدفاع بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة، للوقوف على ملابسات الحادثة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.