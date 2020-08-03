إعلان الطوارئ.. هكذا أوصت «لجنة كورونا» بمدينة مصراتة

بعد أخذ الوضع الوبائي داخل بلدية مصراتة منحنى تصاعدياً، أوصت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا بالمدينة، المجلس البلدي بإعلان حالة الطوارئ.

وفي بيان لها، أمس الأحد، نبهت اللجنة المواطنين إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي وعدم المصافحة، والإجراءات الوقائية الأخرى.

أما المؤسسات الصحية داخل البلدية، فشددت اللجنة عليهم بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، ومعاملة جميع المرضى بالإجراءات الوقائية العامة كما لو كانوا مصابين بالفيروس.

كما طالبت المواطنين بعدم إقامة المآتم والأفراح، وإغلاق المصايف والمتنزهات والتجمعات بكافة أنواعها.

وتوجهت اللجنة بالنصح للفئات الأكثر عرضة للخطر بالحجر الصحي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وتشمل هذه الفئات كبار السن فوق 65 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي المناعة الضعيفة.

يُذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل، في بلدية مصراتة، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، أغلبهم من المخالطين.