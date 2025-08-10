إعلان القائمة الأولية للمرشحين لنقابة «الحرفيين السياحيين»

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نشر القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الخاصة بالنقابة العامة الحرفية للمهن السياحية.

وتم تحديد فترة الإطلاع وتقديم الطعون بشأن القائمة لمدة يومين من تاريخ النشر، وفقاً للمدة القانونية المحددة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات المنظمة لانتخابات النقابات المهنية لضمان الشفافية والمصداقية في عملية الترشيح.

وتشكل النقابات المهنية أحد الأعمدة الأساسية لتنظيم العمل المهني وتطويره، حيث تمثل صوت العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الحرف والمهن السياحية التي تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية السياحة.

وتأتي انتخابات النقابات كجزء من العملية الديمقراطية التي تهدف إلى اختيار ممثلين عن الأعضاء يكونون قادرين على الدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف عملهم.

