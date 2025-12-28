إعلان النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية والعامة

أصدرت مفوضية الانتخابات قرارين بشأن النتائج الأولية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية لعام 2025:

النقابات الفرعية لنقابة الموانئ والبحارة

#قرار مجلس المفوضية رقم (276) لسنة 2025

اضغط هنا للاطلاع على التفاصيل النقابة العامة للمصورين والخطاطين والأعمال المطبعية

#قرار مجلس المفوضية رقم (275) لسنة 2025

اضغط هنا للاطلاع على التفاصيل

وتُعد انتخابات النقابات والاتحادات المهنية في ليبيا إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التمثيل المهني وتنظيم العمل، حيث تسمح للمنتسبين بالمشاركة في اختيار قيادات تعكس مصالحهم وتدعم تطوير القطاعات المختلفة.

وتحرص مفوضية الانتخابات على إصدار القرارات والإعلانات الرسمية لضمان الشفافية ومصداقية العملية الانتخابية، مع منح الأطراف حق الاطلاع والمتابعة.