إعلان النتائج المبدئية لانتخابات «المجالس المحلية للشباب» في ليبيا

أعلنت وزارة الشباب التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، النتائج المبدئية لانتخابات المجالس المحلية للشباب – المرحلة الثانية، ضمن مسار العملية الانتخابية الخاصة بالمجالس الشبابية المحلية.

وقالت الوزارة عبر منصاتها الرسمية إن المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان النتائج استعرض تفاصيل النتائج الأولية للاستحقاق الانتخابي الشبابي، إلى جانب متابعة مراحل تنفيذ انتخابات المجالس المحلية للشباب.

ويأتي إعلان النتائج ضمن جهود وزارة الشباب لتعزيز مشاركة الشباب في العمل العام، وتوسيع دورهم في إدارة الشأن المحلي من خلال الأطر المؤسسية المعتمدة، بما يساهم في دعم حضور الشباب داخل المجتمعات المحلية.

وأكدت الوزارة فتح باب الطعون على النتائج المبدئية اعتبارًا من تاريخ الإعلان وحتى 15 يوليو 2026، موضحة أن تقديم الاعتراضات يتم عبر تعبئة نموذج الاعتراضات الانتخابية وإرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص باللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب: lcef@youth.gov.ly.

وأوضحت الوزارة أن مرحلة الطعون تأتي ضمن الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، بهدف إتاحة الفرصة لمراجعة الاعتراضات وفق الآليات المحددة قبل اعتماد النتائج النهائية.