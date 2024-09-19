إعلان النتيجة المعدّلة للطلاب الرّاسبين بامتحانات التّعليم الأساسي

أعلن المركز الوطنِي للامتحانات عن النّتيجة المعدّلة، بعد الاِنتهاء من تنفيذِ الطعون المقدّمة من التلاميذ الرّاسبين في الدّور الثاني لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، والدّيني للعام الدّراسي 2023 – 2024م

وقال مُدير المركز الوطني للامتحانات “أحمد مسعود”، إنّه “يمكن للتلاميذ الاِطّلاع على نتائجهم بعد تعديلها في منظومة الاِمتحانات على الرّابط: https://finalresults.nec.gov.ly.‏

يُشار إلى أن نتِيجة الدّور الثاني لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، والدّيني للعام الدّراسي 2023 – 2024م تم اعتمادها في الثاني من الشهر الجاري؛ بنسبة نجاح عامّة بلغت (62.67٪).