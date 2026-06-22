إعلان برنامج تشييع «علي خامنئي».. مراسم تمتد 6 أيام بين إيران والعراق

أعلنت لجنة تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي الجدول الزمني لمراسم تشييعه، والتي ستقام على مدى ستة أيام في أربع مدن إيرانية ومدينتين عراقيتين.

ووفقاً للبرنامج المعلن، تنطلق مراسم الوداع الرسمية يوم السبت 4 يوليو 2026، الموافق 19 محرم، في مصلى الإمام الخميني الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث تستمر مراسم التوديع لمدة يومين.

ومن المقرر أن تنتقل المراسم بعد ذلك إلى مدينة قم يوم الثلاثاء 7 يوليو، حيث ستقام صلاة الجنازة على الجثمان، قبل أن تُنظم مراسم وداع وتشييع رمزية في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق يوم الأربعاء 8 يوليو، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل التنظيمية في وقت لاحق.

وتُختتم مراسم التشييع يوم الخميس 9 يوليو 2026 في مدينة مشهد، حيث ستقام الصلاة النهائية على الجثمان قبل مواراته الثرى في حرم الإمام الرضا.

وأوضحت اللجنة أن المراسم ستشمل أيضاً أفراد عائلة المرشد الراحل، في إشارة إلى مشاركة شخصيات من الأسرة في مراسم الوداع والتشييع.

ويأتي الإعلان بعد أشهر من مقتل خامنئي في 28 فبراير 2026، خلال هجوم استهدف مواقع داخل إيران، وأسفر كذلك عن سقوط عدد من القيادات العسكرية والسياسية الإيرانية.

محسن رضائي: واشنطن مسؤولة عن الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان وسنحمّلها تبعات أي تهديد لإيران

حمّل مستشار المرشد الأعلى الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، الولايات المتحدة مسؤولية ما وصفه بالاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية في لبنان، مؤكداً أن طهران ستعتبر واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن أي تهديد يستهدف إيران.

وقال رضائي، في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، إن الولايات المتحدة، وبموجب التفاهمات القائمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتحمل مسؤولية الأعمال العسكرية والاستفزازية التي تنفذها إسرائيل في لبنان، داعياً واشنطن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه التطورات.

وأضاف أن إيران ستعتبر الولايات المتحدة مسؤولة عن أي تهديد قد تتعرض له مستقبلاً، مؤكداً أن طهران ستتعامل مع أي تطورات من هذا النوع على هذا الأساس.

ترامب يصعّد هجومه على ميلوني ويتهم إيطاليا بالتقاعس في مواجهة إيران

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً جديداً على رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، متهماً إيطاليا بعدم الاضطلاع بدورها في مواجهة ما وصفه بـ”التهديد النووي الإيراني الخطير”.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات على حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بينما لا تفكر إيطاليا في المشاركة بمواجهة التهديدات المرتبطة بإيران، على حد تعبيره.

وأضاف أن واشنطن دافعت عن حلفائها لعقود طويلة، معتبراً أن بعض الدول الحليفة لا تقدم الدعم الكافي للولايات المتحدة وحلفائها عندما تواجه تحديات أمنية كبرى.

وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة انتقادات وجهها ترامب مؤخراً إلى الحكومة الإيطالية، إذ لوّح في وقت سابق بإمكانية نقل قوات أمريكية متمركزة في إيطاليا، متهماً روما بعدم تقديم الدعم الكافي لواشنطن خلال الحرب مع إيران.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقاً بأن إيطاليا “لم تكن موجودة عندما احتاجتها الولايات المتحدة”، مؤكداً أن إدارته تدرس خيارات تتعلق بإعادة انتشار القوات الأمريكية الموجودة في القواعد العسكرية الإيطالية.

وفي المقابل، رد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو على هذه التصريحات، معرباً عن استغرابه من التهديدات الأمريكية، ومؤكداً أن بلاده تواصل التنسيق مع شركائها الدوليين في إطار جهود حماية الملاحة البحرية.

وأوضح كروسيتو أن إيطاليا تشارك في تحالف دولي يركز على تأمين حركة الملاحة وإزالة الألغام في مضيق هرمز، دون الانخراط في عمليات عسكرية هجومية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد رفضت المشاركة في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، مؤكدة أن مساهمتها ستقتصر على الجوانب الإنسانية والدبلوماسية وجهود حماية الملاحة البحرية.

كما شددت ميلوني في مناسبات سابقة على أن بلادها لن ترسل قوات برية إلى منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات الإقليمية.

وتستضيف إيطاليا نحو 12,700 جندي أمريكي، ما يجعلها ثاني أكبر مركز للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا بعد ألمانيا، وهو ما يمنح هذه التصريحات أبعاداً استراتيجية تتجاوز الخلافات السياسية الراهنة.

وتأتي انتقادات ترامب في إطار ضغوط متواصلة يمارسها على الحلفاء الأوروبيين لتحمل أعباء أكبر في الملفات الدفاعية والأمنية، في ظل التحديات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.