 بالفيديو.. عالم آثار مصري يطالب بإغلاق متحف إنجليزي

طالب عالم الآثار المصري الشهير، زاهي حواس، “بإغلاق متحف إنجليزي، بعد عرضه جماجم مصرية أثرية للبيع”.

‏وقال حواس، في لقاء متلفز لوسائل إعلام مصرية: إن “عرض جماجم مصرية أثرية للبيع، أمر غير أخلاقي وليس محترما وبشعا، منوها بأنه “يتم بيع المومياوات في مزاد علني وهو تصرف غريب”.

وشدد على أنه “سعيد بما قالته نائبة إنجليزية وتصريحها على هذا الشئ بأنها تصرفات استعمارية”، مضيفا: على “المتاحف الأوروبية وفي دول الغرب أن تتوقف عن التصرفات الاستعمارية ويشترون الآثار المسروقة”.

وأوضح أن “الآثار المصرية أخذت خلال فترة الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، ولا تزال موجودة بمتاحف أوروبا”، مطالبا “بإغلاق المتحف”.

وبحسب موقع “بوابة الأهرام”، ذكر عالم الآثار، أنه “في القرن الـ16 والـ18 كانت إنجلترا وفرنسا تبعث قراصنة للأقصر وخرجت من مصر في هذا الوقت بآلاف المومياوات والتي كانت تستخدم في المواد الطبية”، مؤكدا أنه “لا يوجد متحف في أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا ليس به مومياء مصرية، وكل هذه المومياوات هي غير ملكية”.

هذا وكان أحفاد جندي بريطاني في الحرب العالمية الأولى، عرضوا العام الماضي، رأس مومياء مصرية قديمة عمرها 2800 عام للبيع، كانت محتجزة في خزانة منذ عقود.