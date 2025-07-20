إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لـ وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية عن جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، إلى جانب امتحانات التعليم الديني وامتحانات فئة الصم وضعاف السمع، ضمن الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025م

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية لضمان تنظيم امتحانات الدور الثاني بسلاسة، وإتاحة فرصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول لاستكمال متطلبات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

ويولي المركز اهتمامًا خاصًا بشريحة الطلاب من فئة الصم وضعاف السمع، وطلاب التعليم الديني، من خلال تخصيص لجان ومعايير مناسبة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

#جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والتعليم الديني والصم وضعاف السمع #الدور_الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025م. تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للامتحانات ليبيا‏ في الأحد، ٢٠ يوليو ٢٠٢٥