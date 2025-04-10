إعلان جديد للمفوضية بخصوص انتخابات «المجموعة الثانية»

نوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “إلى المواطنين أن لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين ستعمل يوم السبت الموافق 12 أبريل وستستقبل طلبات التسجيل من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً”.

وذكّرت المفوضسة، “أن آخر موعد لقبول طلبات التسجيل هو السبت الموافق 13 أبريل 2025”.

وأمس، عقد الدكتور عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) للعام 2025، حضره مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية، وفريق دعم الانتخابات بالأمم المتحدة.

وجاء هذا الاجتماع “في وقت دخلت فيه العملية الانتخابية مرحلة متقدمة، حيث تجاوزت المفوضية مرحلة الاستعدادات الأولية، وانتقلت إلى مرحلة تنفيذية تتعلق بسجل الناخبين، والذي من المقرر أن يُقفل يوم الأحد 13 أبريل 2025”.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة الإجراءات الجارية في هذه المرحلة، وسبل تعزيز المشاركة من خلال الحملات التوعوية الجارية في البلديات المستهدفة”.