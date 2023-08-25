إعلان حالة الطوارئ بالمناطق الحدودية مع النيجر

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، رفعها حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في الجنوب خاصة بالمناطق الواقعة قرب حدود النيجر.

وبحسب ما أفاد بيان لوزير الداخلية عصام أبوزريبة، فإن ذلك يأتي في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الدول المطلة على طول امتداد الحدود الجنوبية للدولة الليبية.

وأكد البيان أن وزارة الداخلية قدمت دعماً إضافياً إلى جميع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية؛ بُغية ضمان سير عملها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى جعلها جاهزة في حالة حدوث تصعيد في دولة النيجر.

كما أشار البيان إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن.