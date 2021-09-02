إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا الأمريكية بسبب الحرائق

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتعزيز جهود المستجيبين المحليين لمكافحة حريق “كالدور”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن البيت الأبيض قوله، إن إجراء بايدن هذا يسمح بتنسيق إجراءات الإغاثة في حالات الكوارث من قِبل وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA).

يُذكر أن النيران اشتعلت في سلسلة جبال سييرا نيفادا منذ منتصف أغسطس، ولا تزال تهدد المنازل والشركات بالقرب من بحيرة تاهو، بسبب الرياح العاتية والظروف المناخية الجافة.

هذا واضطر عشرات آلاف السكان للفرار من النيران، وأغلبهم لا يعرفون متى يمكن أن يعودوا، ولا حتى إذا كانوا سيجدون منازلهم سليمة.

في غضون ذلك، يعمل نحو 15 ألف رجل إطفاء على إخماد الحرائق في الولاية.

وتلقى نحو 22 ألف شخص في كاليفورنيا، أوامر بإخلاء منازلهم في منطقة سياحية خشية الحرائق التي بلغ عددها نحو 15 في الولاية.

وتلقى آلاف الأشخاص القاطنين على الضفة الجنوبية لبحيرة “تاهو” في كاليفورنيا، التي يهددها حريق مندلع منذ أكثر من أسبوعين.

والتهم حريق الغابة الذي سمي بـ “كالدور فاير”، وهو واحد من بين عشرات الحرائق التي تجتاح غرب الولايات المتحدة، أكثر من 700 كلم مربع، ودمّر مئات المباني، وتسبب الدخان الكثيف المنبعث منه إلى تلوث كبير في شمال كاليفورنيا.

ووصف قائد جهاز الإطفاء الذي يعمل على إخماد النيران “جيف فيك” في تصريحات صحفية، الظروف والمواد القابلة للاحتراق بأنها “غير مسبوقة تاريخياً”.