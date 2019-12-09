إعلان حالة النفير ورفع درجات التأهب ضمن خطة حفظ الأمن

أعلنت وزراة الداخلية بحكومة الوفاق، حالة النفير ورفع أقصى درجات التأهب بين جميع منتسبي قوة التدخل السريع، ضمن الخطة الأمنية الموضوعة لحفظ الأمن.
وأوضحت الوزارة أن إعلان حالة النفير جاء بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بشأن رفع أقصى درجات الاستعداد تنفيذا للخطة الأمنية لقوة التدخل.
ونوهت وزارة الداخلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن كافة الأجهزة الأمنية التابعة لها، تؤدي أعمالها المكلفة بها على أكمل وجه، وبأن رفع اقصي درجات الاستعداد والتأهب الأمني بين منتسبي قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي، يأتي ضمن الخطة الامنية الموضوعة من قبل الادارة، للمحافظة على الامن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين.
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن كافة الأجهزة الأمنية تعمل بشكل اعتيادي، خدمة للوطن والمواطن.
بناء على التعليمات الصادرة عن مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بشأن رفع أقصي درجات الاستعداد والتاهب الأمني، وتنفيذا للخطة الأمنية الصادرة عن قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي.اقيم اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م جمع لكافة منتسبي قوة التدخل السريع من ضباط وضباط صف وأفراد، وذلك تنفيذا لتعليمات الصادرة بشأن حالة النفير ورفيع أقصي درجات الاستعداد والتاهب الأمني ورفع أقصي درجات الحس الامني، والانضباط والضبط والربط بين جميع منتسبي القوة، وأداء المهام الأمنية المكلفين بها على أكمل، لفرض السيطرة الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة.#قوة_التدخل_السريع #الإدارة_العامة_للدعم_المركزي#وزارة_الداخلية
Gepostet von وزارة الداخلية الليبية am Sonntag, 8. Dezember 2019
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