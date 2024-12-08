إعلان حظر تجول في العاصمة السورية دمشق

أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الأحد، فرض حظر تجوال في العاصمة دمشق.

وقالت الإدارة في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها “تعلن عن حظر تجوال في مدينة دمشق، يبدأ من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الخامسة فجرا”.

وكانت الفصائل المسلحة السورية قد أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد ، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص

وفي رسالة بثّتها عبر التلفزيون الرسمي السوري، صباح اليوم، أعلنت الفصائل المسلحة إسقاط “الطاغية” بشار الأسد، وإطلاق سراح كل المعتقلين “المظلومين”، ودعت المواطنين والمقاتلين للحفاظ على ممتلكات الدولة..