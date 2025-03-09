إعلان غير مألوف.. «سعد لمجرد» يثير الجدل مجدداً!

أعلن الفنان المغربي، سعد لمجرد، عن خطوته الجديدة في عالم التكنولوجيا، “بإطلاق عملة رقمية خاصة به”، وذلك بعد شهر واحد منه فقط من إطلاق علامته التجارية في مجال الأزياء والموضة.

وكشف لمجرد عبر منشور على منصة “إكس” عن “اقتراب موعد إطلاق العملة الرقمية”، مشيرا إلى أنها “ستأتي مع مزايا حصرية لمستخدميها، مثل فرص لقاءات مباشرة معه، وتذاكر مميزة لحضور حفلاته الغنائية، بالإضافة إلى مكافآت أخرى”.

وأثار هذا الإعلان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه الكثيرون بأنه “غير مألوف” و”غريب” لنجم غناء مثل سعد لمجرد”، ولم يوضح الفنان المغربي أسباب إقدامه على هذه الخطوة، مما أضاف إلى الغموض حول المشروع.

يذكر أن “سعد لمجرد”، “معروف بشغفه بالتكنولوجيا الحديثة، ويبدو أنه يسير على خطى مشاهير عالميين سبقوه في إطلاق عملات رقمية، مثل المغني الأمريكي أيكون، الذي أطلق عملته الرقمية “Akoin” في عام 2020 بهدف دعم المشاريع الريادية في إفريقيا، كما أطلق لاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي عملة رقمية تسمى “Messiverse”، بينما أطلقت المغنية الأمريكية ماريا كاري عملتها الرقمية “MCcoin”.