إعلان قريب عن المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي.. من سيكون؟

أعلن فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن هناك فرصتين للإعلان عن خليفة ديدييه ديشامب في قيادة المنتخب الفرنسي، مؤكدًا أنه سيُدير المرحلة الانتقالية بحذر واحترام للعمل الذي أنجزه الجهاز الفني الحالي.

ويستمر ديشان، الذي يقود المنتخب منذ 14 عامًا، مع “الديوك” حتى كأس العالم 2026، بعد سجل مميز شمل الوصول إلى ربع نهائي مونديال 2014، والفوز بكأس العالم 2018، والخسارة في نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

أما الفرنسي زين الدين زيدان، فقد صرح سابقًا بأنه سيعود للتدريب قريبًا، ويرغب في تولي قيادة المنتخب الفرنسي بعد انتهاء مشوار ديشان في كأس العالم 2026، لكنه رفض عدة عروض سابقة، في انتظار الوقت المناسب.

ورفض ديالو اعتبار زيدان الخيار الوحيد لخلافة ديشان، مؤكّدًا أن هذا الموقف يأتي احترامًا للجهاز الفني الحالي لتجنب أي تأثير على تحضيرات الفريق لكأس العالم.

وقال: “الأمر لا يتعلق بصناعة التشويق، بل هو ببساطة مسألة احترام للجهاز الفني الحالي… سنرى في يوليو، فقد تحدث كثير من الأمور غير المتوقعة”.

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي أن الإعلان عن خليفة ديشان قد يتم بعد نهاية كأس العالم أو في فترة أبكر بقليل، مع إمكانية حضور ديشان لضمان انتقال سلس للقيادة.

وأضاف: “أحد الخيارات هو الإعلان بعد نهاية كأس العالم أو بين مارس وأبريل 2026، لكن هذا الخيار مستبعد لتفادي أي اضطرابات”.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض مباراتين وديتين بين 23 و31 مارس 2026، قبل التوجه رسميًا إلى كأس العالم المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وستجرى قرعة البطولة يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 لتحديد منافسي فرنسا.