إعلان مخيم «جباليا» شمال غزة «منطقة منكوبة»

أعلن رئيس لجنة طوارئ البلديات شمال غزة، أن “مخيم جباليا شمال القطاع بات “منطقة منكوبة”.

وأضاف رئيس لجنة طوارئ البلديات: “تم تدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال غزة، كما تم تدمير 35 بئرا للمياه والمدراس ومرافق “الأونروا” ومجاعة وشيكة باتت تهدد شمال غزة”.

كما وصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، “مخيم جباليا “منطقة منكوبة” جراء العملية العسكرية الإسرائيلية”.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة، أعلن “أن فرقه انتشلت 70 جثمانا في جباليا، مشيرا إلى أنه ليس مؤهلا للعمل الميداني خلال الحرب بسبب النقص الكبير في المعدات والآليات، وأن عددا كبيرا من جثامين الشهداء لا يزال تحت الأنقاض ونحاول الوصول إليها لتحديد هويتها”.

هذا “وانسحب الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، من شمال قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 20 يوما، مخلفا دمارا واسعا غير مسبوق خاصة في مخيم جباليا”.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 36379 قتيلا و 82407 جرحى.