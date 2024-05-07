أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، حفل إعلان مدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024.

وشارك في الحفل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحضور وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم موسى المقريف، ومدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك.

وقال الدبيبة في كلمته خلال الحفل، إن هذا الاختيار يمثل رسالة مهمة، لتكون بنغازي نموذجا في المصالحة، ورد المظالم، وجبر الضرر، والتئام النسيج الاجتماعي.

وأكد الدبيبة، أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية تأكيد لمكانتها العظيمة وإرثها الثقافي الكبير المتميز، مشيرا إلى أن بنغازي كانت وما زالت منارة للعلم ففيها أسست أول جامعة ليبية خرجت المفكرين والعلماء.

مؤتمر صحفي لإعلان بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2024 الآن | مؤتمر صحفي لإعلان #بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2024، بحضور رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٧ مايو ٢٠٢٤