الإعلان عن تأسيس إقليم المنطقة الوسطى

أعلن رسميا عن ميلاد إقليم المنطقة الوسطى، في خطوة تعكس رؤية طموحة نحو تعزيز العمل المشترك، وتوحيد الجهود، وترسيخ مسار يستند إلى أهداف واضحة وتطلعات مستقبلية واعدة، وفي حدث يمثل محطة مفصلية وبداية لمرحلة جديدة.

ويأتي هذا الإعلان ليؤسس لانطلاقة جديدة تحمل في طياتها آفاقا واسعة للتطوير والعمل المؤسسي، وتسهم في رسم ملامح مرحلة قادمة ترتكز على الشراكة والتكامل والمسؤولية، بما يعزز فرص الإنجاز ويحقق الأهداف المنشودة.

وبحسب ما جاء في بيان الإعلان، فإن ميلاد إقليم المنطقة الوسطى ليس مجرد إعلان تنظيمي، بل هو خطوة نحو مستقبل أكثر تنسيقا وتكاملا، وبداية لمسيرة تبنى على التعاون والرؤية المشتركة لخدمة المنطقة وأبنائها.

ويضم الإقليم بلديات كل من:

بلدية مصراتة

بلدية زليتن

بلدية بني وليد

بلدية الخمس

بلدية تينيناي

بلدية ترهونة

بلدية المردوم

بلدية مسلاتة

بلدية قصر الأخيار

الجدير بالذكر أن هناك مطالب عديدة من قبل عدة مدن بتقسيم ليبيا إداريا إلى 6 أقاليم بهدف التقليل من المركزية.