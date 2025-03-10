إعلان هامّ بشأن انتخابات «المجموعة الثانية» للمجالس البلدية

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، أنه “وبناءً على الأحكام الصادرة عن محكمة “باب بن غشير” الجزئية ومحكمة طرابلس الإبتدائية بالطعون الانتخابية المقيدة تحت أرقام (1/2024 – 2/2024) يتم ضم وإدراج الواردة أسمائهم أدناه بسجل الناخبين لنقابة الصيادلة ( النقابة الفرعية طرابلس).

والأسماء هم:

1-إبراهيم مصباح الجندي

2-أحمد سالم محمد أحمد

3- سهير محمد زائد

4-محمد علي الجعفري

5-خالد الفيتوري عبدالنبي

6-الباشية الحبيب علي

7-هيثم مصطفى اقتبير

8-مراد معمر عبدالسلام

9-منيرعبدالسلام البراني

10-جمال مفتاح عمر

11-مفيدة أحمد الطيب

12-نجيب عمر بلعيد المختار

13-إعتماد عبدالمولى علي

14-مريومة أحمد بن سعيد

15-عبدالمنعم محمد علي ابوزقية

16-الصديق علي عمران حامد

17-زهيرة أحمد بن زكري

وبحسب اللجنة، “علي المعنيين موافاة اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات بمقرها الكائن بطرابلس بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، طريق الهضبة الشرقية جانب مبني التضامن الاجتماعي، بالبيانات الشخصية الخاصة بهم وهي (الرقم الوطني– المؤهل العلمي– رقم عضوية النقابة).