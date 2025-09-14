إعلان هام بشأن تسوية أوضاع «العمالة الأجنبية»

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية عن تمديد فترة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية، حتى 30 يونيو 2025م، وذلك من خلال منصة “وافد” الرقمية: wafed.gov.ly

خطوات التسوية

التسجيل عبر منصة “وافد”. إبرام عقد عمل بين العامل وجهة العمل، وتوثيقه من الجهات المختصة. استخراج شهادة صحية من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تثبت خلو العامل من الأمراض.

🗓 آخر موعد لإتمام إجراءات التسوية هو: 15 ديسمبر 2025م

⚠️ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد هذا التاريخ.

وأطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية منصة رقمية باسم “وافد” بهدف تنظيم سوق العمل واستقبال طلبات الإذن والموافقة للعمالة الوافدة، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لمعالجة قضية العمالة غير الشرعية وتأمين حقوق العمال الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء.

ما هي أهداف المنصة؟

تهدف منصة “وافد” إلى:

تنظيم دخول وخروج العمالة: من خلال المنصة، يمكن لأصحاب العمل تقديم طلبات استقدام العمالة الوافدة بشكل قانوني وشفاف. هذا يقلل من ظاهرة العمالة غير الشرعية التي كانت منتشرة في البلاد.

حماية حقوق العمال: تضمن المنصة تسجيل العمالة بشكل رسمي، مما يتيح لهم الحصول على حقوقهم الأساسية ويمنع استغلالهم. كما تساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستفادة منها في حماية حقوقهم العمالية.

تسهيل الإجراءات: بدلًا من الإجراءات الورقية الطويلة والمعقدة، توفر المنصة نظامًا إلكترونيًا يسهل على أصحاب العمل تقديم الطلبات ومتابعتها. هذا يوفر الوقت والجهد ويقلل من البيروقراطية.

تعزيز الأمن والاستقرار: يساهم تنظيم سوق العمل في تعزيز الأمن المجتمعي، حيث تساهم البيانات المسجلة للعمالة الوافدة في متابعة تحركاتهم وتوفير معلومات دقيقة للجهات الأمنية عند الضرورة.

كيفية عمل المنصة؟

تعمل المنصة كواجهة إلكترونية يمكن من خلالها لأصحاب العمل والشركات تقديم طلبات استقدام العمالة الأجنبية. تشمل هذه الطلبات:

المستندات الأساسية: مثل بيانات العامل، نوع العمل، ومدة العقد. الموافقات الأمنية: تتم الإجراءات بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات الصلة لضمان توافق العامل مع القوانين المحلية. إصدار الإذن: بعد مراجعة الطلب واستيفاء الشروط، يتم إصدار إذن للعمالة الوافدة يتيح لها العمل بشكل قانوني في ليبيا.

الأثر المتوقع

يُتوقع أن يكون لمنصة “وافد” تأثير إيجابي كبير على سوق العمل الليبي. ستساهم في:

زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال الرسوم المفروضة على إجراءات الاستقدام والتأشيرات.

تحسين صورة ليبيا دوليًا: بإظهار التزامها بالقوانين الدولية وحماية حقوق العمالة.

توفير بيانات دقيقة: تساعد في وضع خطط تنموية مستقبلية بناءً على احتياجات سوق العمل.

بشكل عام، تُمثل منصة “وافد” خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة الحكومية وتنظيم سوق العمل في ليبيا، وهي مبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.