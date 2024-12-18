إعلان هام من اللجنة العُليا «للأولمبياد الوطني للرياضيات»

أعلنت اللجنة العُليا للأولمبياد الوطني للرياضيات، “عن بدء التسجيل للمسابقة الوطنية للرياضيات للموسم الثالث لعام ألفين وخمسة وعشرين”.

شروط المشاركة:

الجنسية: يجب أن يكون الطالب من حملة الجنسية الليبية.

الانتظام الدراسي: أن يكون الطالب منتظمًا في إحدى مدارس التعليم العام أو الخاص داخل ليبيا.

التقدير الدراسي: أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير عام ممتاز في الفصل الدراسي الأول أو الفترة الأولى.

طريقة التسجيل:

يتم التسجيل إلكترونيًا فقط عبر الرابط المخصص من هنا.

ودعت اللجنة “جميع الطلاب والتلاميذ الذين يستوفون الشروط ويرغبون في إبراز قدراتهم في مادة الرِّيَاضِيَّاتِ إلى المشاركة في هذا الحدث الوطني المتميز”.

#إعلان هام # اللجنة العُليا للأولمبياد الوطني للرياضيات تُعلن اللجنة العُليا للأولمبياد الوطني للرياضيات عن بدء… تم النشر بواسطة ‏اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم‏ في الأربعاء، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤