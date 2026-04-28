إعلان نتائج «نقابة التبغ».. المفوضية تدرّب على تحليل بيانات «الرصد الإلكتروني»

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم 99 لسنة 2026 بشأن اعتماد النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة لنقابة الشركة الليبية للتبغ، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

في السياق، نظّمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، جلسة تدريبية متخصصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استهدفت فريق وحدة الرصد الإعلامي ووحدة دعم وتمكين المرأة، ضمن جهود تطوير مهارات إعداد التقارير الخاصة بنتائج منصة الرصد الإلكتروني.

وتهدف الورشة إلى تعزيز كفاءة تحليل البيانات وتحسين جودة المخرجات، بما يدعم تطوير أدوات الرصد والمتابعة داخل المفوضية.

وتناولت الجلسة الجوانب التطبيقية لإعداد التقارير وتحليل المؤشرات المستخلصة من المنصة، إلى جانب تقديم نماذج عملية تسهم في توحيد منهجية العمل ورفع مستوى الدقة في إعداد التقارير.

وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها المفوضية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهدف إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية ومواكبة أفضل المعايير الدولية في مجال الرصد الإعلامي.

هذا وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الفترة الأخيرة على تطوير أدوات الرصد والتحليل الإعلامي المرتبطة بالعملية الانتخابية، عبر منصات إلكترونية وبرامج تدريبية بالشراكة مع منظمات دولية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة البيانات وتحليلها.