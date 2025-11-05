إغلاق الحكومة الأمريكية يستمر تحت إدارة ترامب.. خسائر اقتصادية وتأثيرات واسعة

أصبحت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 35 يومًا الذي سُجل خلال ولايته الأولى، بعد أن فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قانون تمويل مؤقت للحكومة للمرة الرابعة عشرة.

وبدأ العام المالي الجديد في الأول من أكتوبر الماضي دون اتفاق على الموازنة، ما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الفيدرالية بسبب غياب التمويل المعتمد من الكونغرس. ويعني هذا الإغلاق تعطّل المؤسسات الحكومية التي تعتمد بشكل مباشر على التمويل السنوي من المشرّعين.

الخلاف الرئيسي

يتمحور الخلاف الرئيسي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قضية دعم التأمين الصحي ضمن قانون “الرعاية الصحية الميسّرة” الذي أُقر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إذ يطالب الديمقراطيون بتمديد الدعم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض كشرط للتصويت على استئناف عمل الحكومة، بينما يرى الجمهوريون أن هذا الملف يجب مناقشته لاحقًا وبشكل منفصل عن الموازنة.

وقال المحلل السياسي الأمريكي، كيث بريستون، لوكالة “سبوتنيك”: “النخبة الحاكمة تحافظ على وهم الشرعية عبر تحويل المواطنين إلى متفرجين على خلل النظام الحزبي، فيما تبقى الإمبراطورية الأمريكية على حالها، بغض النظر عمّن يحكمها”.

وأضاف: “الإغلاق يمنح ترامب فرصة لاستخدام الأزمة في تقليص الإنفاق وتسريح الموظفين الفيدراليين، وهو ما اعتبره البيت الأبيض “خطوة لإصلاح برامج غير فعّالة”.

التداعيات الاقتصادية

من الناحية الاقتصادية، أظهر استطلاع أجرته شركتا “CBS” و”YouGov” أن نحو 90% من الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء تداعيات الإغلاق.

ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيؤدي الشلل الحكومي إلى خسائر اقتصادية تتراوح بين 7 و14 مليار دولار لن تُعوّض حتى بعد استئناف العمل الحكومي.

كما تأثرت شركات المقاولات المرتبطة بعقود فيدرالية، في حين تسببت نقصات حادة في عدد المراقبين الجويين بتأخير الرحلات في مطارات كبرى، وفق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

“حافة الانهيار”

وحذر وزير النقل الأمريكي شون دافي من أن استمرار الإغلاق “قد يدفع قطاع الطيران إلى حافة الانهيار”، خصوصًا مع تزايد السفر خلال موسم العطلات في نوفمبر.

وشمل التأثير أيضًا قطاع السياحة والفندقة، إذ أدى إغلاق الحدائق الوطنية والمتاحف إلى تراجع عدد الرحلات والحجوزات. وقد دعت مئات الشركات العاملة في هذا القطاع، بينها فنادق وكازينوهات وهيئات مؤتمرات، الكونغرس إلى إنهاء الإغلاق “بشكل عاجل”.

وفي الوقت نفسه، يواجه 42 مليون أمريكي خطر انقطاع الدعم الغذائي الذي تقدمه الحكومة الفيدرالية مع قرب نفاد أموال برنامج القسائم الغذائية بحلول نهاية نوفمبر.

ويقول بريستون: “الأمريكيين بدأوا يدركون هشاشة دور الدولة في حياتهم اليومية”.

وأضاف: “حين يرون أن البلاد لا تتوقف رغم تعطل الحكومة، يبدأون في التشكيك بمدى ضرورتها. هذا التكرار للفوضى البيروقراطية يقوّض أسطورة الوحدة الوطنية والخدمة العامة”.

مواقف ترامب

وختم المحلل بالقول إن الدرس الحقيقي من هذا الإغلاق هو أن “الدولة الأمريكية نفسها أصبحت عبئًا على مواطنيها، لا ضامناً لحياتهم المستقرة”.

وفي ظل غياب بوادر حل على مستوى القيادة، يعمل عدد من النواب المعتدلين من الحزبين على بلورة مقترحات وسطية لخفض تكاليف التأمين الصحي.

ورغم الضغوط المتزايدة، أكد ترامب في مقابلة مع قناة “سي بي إس” أنه “لن يخضع للابتزاز”، مهددًا بقطع برامج المساعدات الغذائية التي يستفيد منها 42 مليون أمريكي، قبل أن يوضح البيت الأبيض لاحقًا أنه سيواصل صرف المدفوعات “قدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن”.

خسائر في قطاع السياحة

صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن قطاع السياحة الأمريكي خسر بالفعل أربعة مليارات دولار بسبب الإغلاق الحكومي المستمر. وقالت ليفيت في إفادة صحفية: “لقد خسر اقتصاد السياحة في أمريكا بالفعل 4 مليارات دولار بسبب إغلاق الديمقراطيين”.

وأضافت أن “شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بما في ذلك يونايتد ودلتا وأمريكان إيرلاينز وساوث ويست، دعمت مشروع قانون الحزب الجمهوري لمواصلة تمويل الحكومة مؤقتًا، بهدف إنهاء الإغلاق”.

التحذيرات من “كارثة” في قطاع الطيران

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، قد حذر في وقت سابق من احتمال حدوث اضطرابات واسعة في موسم عطلات “عيد الشكر” إذا استمر الإغلاق الحكومي، داعيًا الديمقراطيين إلى دعم الجهود الرامية لإعادة فتح الأنشطة الحكومية.

وقال فانس عقب اجتماع في البيت الأبيض مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي “أمريكان إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز”، إضافة إلى ممثلين عن النقابات ومسؤولين في قطاع الطيران، إن استمرار الإغلاق حتى أواخر نوفمبر قد يؤدي إلى نقص حاد في الموظفين، وازدحام شديد في طوابير الأمن، وتأخير في مواعيد الرحلات الجوية.