إغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان الشهداء للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش

نوّهت وزارة الداخلية المواطنين بأنّه جرى إقفال الطرق المؤدية إلى ميدان الشهداء من بينها طريق الشط من الساعة الواحدة ليلاُ إلى منتصف ليلة الأربعاء.

وزارة الداخلية ذكرت عبر صفحتها بمنصة «فيسبوك» أن سبب الإقفال هو لإقامة الاحتفال بذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي بميدان الشهداء.

وخلال الساعات الماضية، شهد ميدان الشهداء استعدادات للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي المزمع إجراءها اليوم الأربعاء وسط المدينة.

وتفقد رئيس الأركان العامة افي الجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد الترتيبات الجارية من الجهات المعنية، والتي ستشهد استعراض عسكري بالمدينة.