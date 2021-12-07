إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النوّاب

أغلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمفوضية سامي الشريف، في تصريح لوكالة “الأناضول”: “انتهت مساء اليوم المدة المحددة للترشح لمجلس النواب”.

وأضاف: “لم نحص العدد النهائي للمتقدمين بعد، لكن أتوقع أن يتجاوز 5 آلاف مرشح”.

وأوضح الشريف أن “إتمام كافة الإجراءات سيستغرق 3 أيام أخرى، لتعلن بعدها القوائم الأولية للمرشحين”.

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية، حتى يوم الأحد، 4 آلاف و326 مرشح، وفق بيان لمفوضية الانتخابات.

وفتحت المفوضية باب الترشح للانتخابات، الرئاسية والبرلمانية، في 8 نوفمبر الماضي، واستمر الترشح للرئاسة حتى 22 نوفمبر، فيما استمر الباب مفتوحا للانتخابات البرلمانية حتى اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة طبرق، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس خلال الجلسة، تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها.

وخلُصَت جلسة اليوم إلى تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.