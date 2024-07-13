أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “إغلاق باب التسجيل في الانتخابات البلدية اليوم السبت الموافق 13 من يوليو الجاري”.

وطالبت المفوضية في بيان لها، “المواطنين الراغبين في تسجيل بياناتهم سرعة التسجيل حتى يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية”.

وأوضحت أن “إجمالي عدد المسجلين في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في 60 بلدية بلغ بتاريخ 12 يوليو الجاري 171,728 مسجلا”.

وأضاف البيان: “للتسجيل: أرسل رسالة نصية الى الرقم 17017 تحتوي على الرقم الوطني، رقم مركز الانتخاب-#بلديتك مسؤوليتك-سجل وشارك في التعمير”.