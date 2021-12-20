إغلاق جديد لعدد من الحقول النفطية

أغلق حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي صمام الحمادة النفطي التابع لشركة أكاكوس الذي ينتج حوالي 280 ألف برميل، وحقل الحمادة التابع لشركة الخليج العربي الذي ينتج حوالي 7,000 برميل، وحقل الوفاء التابع لشركة مليته الذي ينتج حوالي 42,000 ألف برميل.

وأفاد مصدر من جهاز حرس المنشآت النفطية لـ«عين ليبيا»، بأن حراس وصفهم بغير خاضعين لسيطرة الجهاز، أغلقوا حقل الوفاء للمطالبة بصرف مستحقات مالية، كما أفاد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط لـ«عين ليبيا»، بأن أفراداً من جهاز حرس المنشآت أغلقوا حقلي الحمادة والوفاء، وعدد من الحقول الصغيرة.

وفي بيان لهم، أشار منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية الفرع الجنوبي الغربي، إلى أنهم قاموا في السابق، بإبلاغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ولجنة 5+5 العسكرية، بحل مشاكل الفرع الجنوبي الغربي ولم يلتفت أحد إلى مطالبهم، بحسب البيان.

وعليه، قام الفرع الجنوبي الغربي بقفل إنتاج النفط والغاز إلى حين تلبية مطالبهم.