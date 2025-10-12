مرور طرابلس يبدأ أعمال صيانة بطريق المطار ويعلن تحويلات مرورية

أعلن مكتب شؤون المرور في طرابلس عن بدء تنفيذ إغلاق جزئي لطريق المطار، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل السبت الموافق 12 أكتوبر 2025، ضمن أعمال القشط والصيانة التي تأتي في إطار خطة تطوير وتحسين البنية التحتية للطريق.

وسيُغلق المسار القادم من خزانات النفط باتجاه وسط المدينة، فيما سيتم تحويل المسار الآخر ليكون مزدوج الاتجاه (ذهابًا وإيابًا) لتسهيل حركة السير خلال فترة التنفيذ.

كما سيتم وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة في موقع العمل، مع تكليف دوريات المرور بتأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور لضمان انسيابها بشكل آمن ومنظم.

ودعا مكتب شؤون المرور جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات والإشارات المرورية، وتخفيف السرعة في منطقة الأعمال، حفاظًا على سلامتهم وسلامة فرق الصيانة العاملة في الموقع.