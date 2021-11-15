إغلاق دوائر انتخابية احتجاجا على ترشح سيف القذافي وحفتر

أفادت مصادر خاصة لـ«عين ليبيا» بإغلاق المقر الرئيسي للدائرة الانتخابية 13 الواقع ببلدية الزاوية المركز، واستمرار العمل بالدوائر الفرعية فقط.

وأوضحت المصادر أنّ، فروع الدائرة 13 هي الزاوية الغرب والزاوية الجنوب وصرمان وصبراتة وزوارة وهي تواصل توزيع بطاقات الناخبين فقط.

من جانبها أعلنت، الدائرة الانتخابية 1 بالجبل الغربي، أنّها اتفّقت مع مديرية أمن غريان وبعض الأجهزة الأمنية بالبلدية على فتح الدائرة وتقديم خدماتها لأصحاب الشأن، مشيرة إلى أن المكتب سيفتح ابتداء من يوم الغد.

وصرّح رئيس مكتب الدائرة الانتخابية بالخمس عبد الحكيم الرقيعي، أنّهم أغلقوا مكاتب التسجيل التابعة للدائرة حرصا على سلامة المواطنين بعد أن طلبت مجموعة من المواطنين ذلك.

وذكر الرقيعي أنّ، المجموعة طالبت بالإغلاق رفضا لترشح حفتر وسيف القذافي، ومشيرا إلى أنّهم مستمرون في العمل مكاتب تسليم بطاقات المواطنين ما لم يواجهون الرفض.