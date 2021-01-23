إغلاق شارع «الحبيب بورقيبة» وسط العاصمة التونسية

السلطات الأمنية في تونس، اغلقت اليوم السبت، الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، قبيل انطلاق مسيرة دعا إليها نشطاء؛ للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في التحركات الليلية التي شهدتها البلاد الأيام الماضية.

والخميس، أعلن 12 حزبا يساريا في بيان انخراطهم المطلق في “الاحتجاجات والنضالات” التي تشهدها البلاد، داعين إلى “مواصلة الاحتجاج بمختلف الوسائل المتاحة”.

ووفق ما ذكرت وكالة “الأناضول”، قامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة بحواجز حديدية وسط انتشار أمني مكثف، فيما بدأ المحتجون يتوافدون إلى المكان وسط مخاوف من حدوث مواجهات.

وشهدت عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس خلال الأيام الماضية، احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان سابق، توقيف 632 بتهمة “الشغب” خلال الأيام الماضية، فيما قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الخميس، إن “السلطات أوقفت أكثر من ألف شخص، نصفهم على الأقل من الأطفال تحت 18 عاما، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة”.