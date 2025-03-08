إغلاق طريق «العربان».. الأمطار الغزيرة تغمر مستشفى ترهونة وشوارع المدينة

حذرت وزارة الموارد المائية، “مستخدمي طريق العربان- سوق الخميس امسيحل، من خطورة السير على هذا الطريق بسبب سيلان وادي الحمام، مما أدى إلى إغلاقه بالكامل”.



وقالت الوزارة: “نرجو من الجميع توخي الحذر، واستخدام الطرق البديلة حفاظًا على سلامتهم”.

في السياق، “تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في تسرب المياه إلى مستشفى ترهونة، وغمرته، كما أدت الأمطار إلى غمر الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة”.

يذكر أنه “في ديسمبر الماضي، تعرضت مدينة ترهونة وضواحيها لفيضانات هائلة بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في غرق الشوارع والمرافق العامة، بالإضافة إلى تدمير العديد من المنازل والممتلكات الخاصة”.

وكان “توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار جيدة، على مناطق الشمال الغربي، تشمل غدامس، الحمادة، المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى سرت والدواخل، وترهونة، ومسلاتة، وبني وليد، ومناطق الجبل الغربي”، ووفقًا للتوقعات، “ستكون هذه الأمطار مصحوبة بخلايا رعدية، وقد تكون غزيرة في بعض الأماكن، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية”.

● بعد هطول الأمطار اليوم على ترهونة 🌧⛈ مستشفي ترهونة تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في الجمعة، ٧ مارس ٢٠٢٥