إغلاق :غوغل بلس” بسبب تسريب بيانات ملايين المستخدمين

ووفقاً لما ذكره موقع «wired» المتخصص في الأخبار التقنية، فإن هذه الخطوة جاءت من شركة غوغل بسبب تسريب بيانات 52.2 مليون مستخدم على تطبيق «غوغل بلس»، وذلك للمرة الثانية في تاريخ هذه المنصة، مشيرةً إلى أن البيانات شملت الاسم، والإيميل، والوظيفة، والنوع، والعمر، وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية.

وأكدت الشركة، أن البيانات التي تم تسريبها لم تستخدم إلى الآن، وأن الضرر جراء هذا التسريب لم يلحق بأي من المستخدمين.

يأتي هذا القرار نظرًا لثغرات أمنية أصابت المنصة، عرضت بيانات المستخدمين الشخصية للخطر، كما نوهت الشركة بأن نسبة مستخدمي «غوغل بلس» منخفضة، حيث إن 90% من جلسات المستخدمين على المنصة لا تتعدى 5 ثواني.