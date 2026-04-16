إغلاق فندق برج العرب في دبي لمدة 18 شهراً

أفادت وكالة “رويترز” بأن فندق برج العرب الفاخر في دبي اليوم، ​سيغلق أبوابه خلال عملية تجديد شامل تستمر ‌18 شهرا، بحسب ما نقلت الوكالة عن أحد موظفي الفندق.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة جميرا المالكة ​للفندق في بيان، أن الأعمال ⁠ستُنفذ على مراحل على مدى 18 شهرا تقريبا، وسيشرف ​عليها المهندس المتخصص في التصميم الداخلي تريستان أوير المقيم ​في باريس، لكنها لم تذكر ما إذا كان الفندق سيغلق أبوابه خلال فترة التجديد.

وتعد عملية التجديد الأولى من نوعها منذ افتتاح الفندق عام 1999م وتأتي في وقت يشهد تباطؤا في حركة السياحة بالمنطقة بسبب ​الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ومنذ افتتاحه، أصبح برج العرب واحدًا من أكثر المباني تصويرًا في العالم، كما ساهم في إعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة في المنطقة عبر تقديم خدمات الخادم الشخصي ووضع معايير جديدة للرفاهية.

ويُعدّ فندق برج العرب جميرا في دبي أحد أبرز المعالم المعمارية والسياحية في العالم، وغالبًا ما يُطلق عليه لقب “فندق 7 نجوم” بسبب المستوى الاستثنائي من الفخامة والخدمات التي يقدمها، والتي تتجاوز معايير الفنادق التقليدية. صمّم الفندق المهندس المعماري توم رايت على هيئة شراع سفينة عربية تقليدية (الداو)، ليصبح رمزًا بصريًا مرتبطًا بهوية دبي الحديثة. ويقع المبنى على جزيرة اصطناعية تبعد نحو 280 مترًا عن شاطئ الجميرا، ويرتبط باليابسة عبر جسر خاص، فيما يصل ارتفاعه إلى 321 مترًا، ما يجعله من بين أطول الفنادق في العالم. ويعتمد الفندق على مفهوم الأجنحة الفاخرة فقط دون وجود غرف عادية، إذ يضم نحو 202 جناح دوبلكس بمساحات تبدأ من 170 مترًا مربعًا وتصل إلى الأجنحة الملكية الكبيرة. وتتميز هذه الأجنحة باستخدام واسع للرخام الإيطالي، إضافة إلى نحو 1,790 مترًا مربعًا من ورق الذهب عيار 24 قيراطًا في الزخارف الداخلية، ما يعكس مستوى فائقًا من الفخامة. كما يوفر الفندق خدمة خادم شخصي (Butler) على مدار الساعة لكل جناح، إلى جانب أسطول من سيارات رولز رويس لنقل الضيوف، فضلاً عن مهبط للطائرات المروحية في أعلى المبنى. ومن أبرز مرافقه “تراس برج العرب” الذي يمتد على مساحة 10,000 متر مربع ويضم مسابح إنفينيتي وشاطئًا اصطناعيًا يطل مباشرة على مياه الخليج. كما يضم الفندق مطاعم عالمية شهيرة مثل مطعم “المنتهى” الواقع في الطابق 27 بإطلالة بانورامية، ومطعم “المحارة” الذي يتميز بحوض أسماك ضخم يمتد من الأرض حتى السقف. ويحتضن أيضًا سبا “تاليس” في الطابق 18، والذي يقدم علاجات فاخرة مع إطلالات بحرية مميزة.