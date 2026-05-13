إغلاق مؤقت لـ«طريق المطار».. تحويل حركة السير لمسارات بديلة

أعلنت مديرية أمن طرابلس عبر مكتب شؤون المرور (قسم مرور أبوسليم) عن إغلاق طريق المطار في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة، ابتداءً من بعد كوبري الفروسية وحتى ما بعد محطة الوقود لمسافة تُقدّر بنحو 600 متر، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، وذلك لإتاحة المجال أمام الشركة المنفذة لاستكمال أعمال الرصف.

وأوضحت المديرية أنه سيتم تحويل حركة السير إلى طريق الخدمات الجديدة في الاتجاه الأيمن، داعية السائقين إلى الالتزام بالإشارات المرورية وتعليمات رجال المرور ودوريات النجدة لضمان انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكد مكتب شؤون المرور التابع لمديرية أمن طرابلس التزام الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية الليلية وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يضمن تنظيم الحركة المرورية وتقليل الازدحام في المنطقة.