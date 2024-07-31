إغلاق محلات في «معرض طرابلس الدولي» وتوقيف أصحابها!

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، “إغلاق عدد من المحال التجارية المقامة على أرض معرض طرابلس الدولي بشارع عمر المختار وتوقف أصحابها”.

وقالت الإدارة في بيان لها: “إن اقفال المحال التجارية ووقف التعديات الواقعة على أرض “معرض طرابلس الدولي” جاء بناء على تعليمات النائب العام”.

واشارت الإدارة إلى أن “أصحاب تلك المحال لم يقوموا بمراجعة إدارة المعرض وافتتاح محلاتهم دون تسوية أوضاعهم”.

وأكدت “بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وإخطار مكتب النائب العام للتصرف”.

إدارة إنفاذ القانون تقفل محلات بأرض معرض طرابلس الدولي بالإشارة إلى الأعمال التي نفذتها إدارة إنفاذ القانون بالإدارة… تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الثلاثاء، ٣٠ يوليو ٢٠٢٤