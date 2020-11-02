إغلاق محل مواد غذائية في منطقة غوط الشعال بطرابلس لمخالفته الشروط

قام قسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بزيارة تفتيشية على بعض محال داخل نطاق بلدية طرابلس بمنطقة غوط الشعال.

وتأتي الزيارة استكمالاً للجولات التي يقوم بها الفريق المُكلف بمتابعة المحال للمواد الغدائية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمركز.

وخلال تفقده لسوق “المخزوم” للمواد لغذائية بمنطقة غوط الشعال، لاحظ الفريق وجود مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم النظافة العامة، ووجود ألوان محظورة.

وعليه، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل حرس البلدي بإنذار بالقفل لمدة24 ساعة.