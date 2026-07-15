إغلاق مراكز الاقتراع وبدء «فرز أصوات» الانتخابات

باشرت اللجان الانتخابية أعمال العد والفرز والإحصاء لأصوات الناخبين في انتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين، عقب انتهاء المدة المحددة للاقتراع وإغلاق مراكز التصويت المعتمدة.

وأوضحت صفحة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية أن عمليات الفرز بدأت داخل مراكز الاقتراع، وفق الإجراءات والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية المعتمدة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت الجهات المشرفة على الانتخابات استمرار عمل اللجان الانتخابية في حصر أصوات الناخبين وإتمام مراحل الفرز والإحصاء، تمهيدًا لإعلان النتائج وفق الآليات المتبعة.

وتأتي هذه المرحلة بعد انتهاء عملية التصويت التي دعت خلالها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المعلمين والمعلمات المقيدين في سجل الناخبين إلى المشاركة واختيار ممثليهم في النقابات الفرعية.

وتسعى العملية الانتخابية إلى تعزيز المشاركة النقابية داخل قطاع التعليم، واختيار ممثلين يعبرون عن تطلعات المعلمين ضمن إطار تنظيمي يعتمد معايير النزاهة والشفافية.