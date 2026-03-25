إغلاق «مضيق هرمز» يهز أسواق الطاقة العالمية.. خسائر النفط تقترب من 500 مليون برميل

أظهرت تقديرات اقتصادية أن سوق النفط العالمية تواجه خسائر ضخمة تُقدَّر بنحو 500 مليون برميل نتيجة تعطل الشحنات النفطية بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ووفق ما نشره كبير الاقتصاديين في شركة فورتكسا البريطانية ديفيد ويش عبر منصة لينكد إن، بلغت خسائر السوق نحو 500 مليون برميل من النفط.

وتشير التقديرات إلى أن قرابة 190 مليون برميل من هذه الكميات عالقة في ناقلات النفط في منطقة الخليج.

كما تصل خسائر تحميل النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى نحو 310 ملايين برميل، استنادا إلى متوسط التحميل اليومي المسجل خلال عام 2025.

ووفقا لبيانات حصلت عليها وكالة الأناضول من شركة فورتكسا، تتوزع خسائر الصادرات النفطية بين عدد من الدول الخليجية، إذ تبلغ نحو 130 مليون برميل من السعودية، و122 مليون برميل من الإمارات، و110 ملايين برميل من العراق، و64 مليون برميل من الكويت.

كما تشمل الخسائر نحو 46 مليون برميل من قطر، و15 مليون برميل من إيران، إضافة إلى 14 مليون برميل من دول أخرى في المنطقة.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج في عدد من منشآت النفط والغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط.

ويمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة في العالم، إذ يمر عبره ما يقارب 20 في المئة من الطلب العالمي اليومي على النفط، بما يعادل نحو 20 مليون برميل يوميا.

ومع إغلاق المضيق، اضطرت عدة دول منتجة إلى تقليص إنتاجها نتيجة صعوبة تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وساهمت هذه التطورات في ارتفاع أسعار النفط العالمية، خاصة بعد إعلان طهران في 2 مارس تقييد حركة الملاحة في المضيق.

كما أدى تقييد الملاحة إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين على ناقلات النفط، وهو ما أثار مخاوف متزايدة من تداعيات اقتصادية عالمية واسعة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام السفن الدولية باستثناء سفن الدول المنخرطة في الحرب ضد إيران.

وجاء تصريح عراقجي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وأوضح عراقجي أن المضيق، بوصفه ممرا حيويا لتجارة الطاقة والسلع العالمية، لا يزال آمنا لمعظم السفن، مشيرا إلى أن القيود المفروضة تستهدف فقط الدول المشاركة في الحرب ضد إيران.

كما شدد على أن الشعب الإيراني أصبح أكثر تماسكا في مواجهة ما وصفه بالعدوان الخارجي، مؤكدا أن طهران تطالب بوقف إطلاق نار شامل وليس وقفا مؤقتا.

ودعا عراقجي جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات لخفض التصعيد، مطالبا الصين بلعب دور إيجابي في إنهاء النزاع وتعزيز السلام.

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده تدعم حل الأزمات عبر الحوار والتفاوض بدلا من استخدام القوة.

وأضاف أن هذا النهج يخدم مصلحة إيران وشعبها، كما يعكس رغبة عامة لدى المجتمع الدولي.

وأشار وانغ يي إلى أن الصين ستواصل التزامها الحياد والموضوعية، وستعارض أي انتهاكات لسيادة الدول، مع العمل على إنهاء النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.