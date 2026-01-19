إغلاق «مطار الكفرة» الدولي مدة شهر!

أعلنت إدارة مطار الكُفرة الدولي في أقصى جنوب شرق ليبيا، إغلاق المطار “إغلاقًا مؤقتًا” اعتبارًا من يوم الاثنين 19-1-2026 ولمدة شهر كامل، لإجراء أعمال صيانة شاملة للمدرج ورفع مستوى السلامة الجوية وكفاءة البنية التحتية.

وجاء الإعلان بعد توجيه تنبيه لجميع المسافرين والمواطنين، وخاصة المرضى والطلبة، إضافة إلى شركات الطيران وكافة الجهات ذات العلاقة، بضرورة ترتيب أوضاعهم وفق الإغلاق المؤقت، إلى حين صدور النوتام (NOTAM) الخاص من الجهات المختصة، والذي سيتم الإعلان عنه فور صدوره.

وأكدت إدارة المطار أنها ستعلن موعد إعادة فتح المطار فور الانتهاء من أعمال الصيانة عبر الصفحة الرسمية ووسائل التواصل المعتمدة، مع الاعتذار عن أي إزعاج قد يترتب على هذا الإغلاق وشكر تفهم الجميع وتعاونهم.

ويأتي هذا الإغلاق بعد نحو خمس سنوات من تجديد المطار بالكامل عام 2020، وفي أعقاب تقرير وكالة رويترز في ديسمبر الماضي، الذي كشف أن المطار تحول خلال الفترة الماضية إلى مركز لوجستي لنقل عشرات طائرات الشحن التي يُعتقد أنها كانت تحمل إمدادات عسكرية ووقودًا ومرتزقة إلى قوات الدعم السريع في السودان.

ويقع مطار الكُفرة في موقع استراتيجي قرب المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان ومصر، مما جعله ممراً حيويًا للعمليات اللوجستية غير المنظمة، رغم سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على المنطقة.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات وصور الأقمار الصناعية أن المطار سجل ما لا يقل عن 105 عمليات هبوط لطائرات شحن بين أبريل ونوفمبر 2025.