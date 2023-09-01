إغلاق مطعم بمنطقة النوفليين في طرابلس

قام جهاز الحرس البلدي، بإقفال أحد المطاعم بمنطقة النوفليين بالعاصمة طرابلس بتعليمات من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعد تلقي بلاغ بوجود حالات تسمم نتيجة تناول وجبات داخل المطعم.

وبحسب ما أفاد المركز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن وحدة الرقابة سوق الجمعة بطرابلس قامت بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها من حيث الاختصاص.

وأوضح مركز الرقابة أنه فور تلقي بلاغ بوجود حالات تسمم نتيجة تناول وجبة تحتوي على “صوصات” داخل مطعم كربون بمنطقة النوفليين، توجه مفتشو وحدة الرقابة سوق الجمعة إلى المصحة التي تأوي الحالات المصابة وبعدها توجه الفريق للمطعم لأخذ عينات من الوجبات السريعة لإحالتها لمختبرات المركز للكشف عليها وإخضاعها للتحاليل المخبرية، للتأكد من سبب التسمم.

بالفيديو || حالات تسمم نتيجة تناول صوصات بمطعم #كربون داخل منطقة النوفليين – طرابلس. فور تلقي بلاغ بوجود حالأت تسمم نتيجة تناول وجبة صوصات داخل مطعم كربون بمنطقة النوفليين ، توجه مفتشوا وحدة الرقابة سوق الجمعة التابعة لفرع طرابلس ، للمصحة التي تأوي الحالات المصابة و منها توجه الفريق لعين المكان لأخذ عينات من الصوصات و كامل الوجبات السريعة لأحالتها لمختبرات المركز للكشف عليها وإخضاعها للتحاليل المخبرية ، للتأكد من سبب التسمم – علما ان حالة المصابين مستقرة و في إنتظار نتيجة التحاليل. و من الجانب الضبطي تولى الحرس البلدي تشميع المكان و قفله بتعليمات من الرقابة على الأغذية و الأدوية ، و من الجانب الرقابي قامت وحدة الرقابة سوق الجمعة بإحالة ملف الجولة للسادة النيابة العامة لإتخاذ اجراءاتهم من حيث الاختصاص. مركز #الرقابة على #الاغذية و #الادوية تم النشر بواسطة ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية – ليبيا‏ في الخميس، ٣١ أغسطس ٢٠٢٣