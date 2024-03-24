إغلاق 12 مصنعا للبلاستيك في الخمس

أعلنت النيابة العامة إغلاق 12 مصنع بلاستيك في الخمس، لاعتمادها مخلفات البلاستيك المخصصة للاستعمال مرة واحدة فقط.

وذكر مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن النيابة أجرت تدابير تَحُدّ من التلوث البيئي الناتج عن البلاستيك أُحادي الاستخدام، ودققت في التقارير التي أشارت لإثبات ممارسة نشاط تدوير النفايات البلاستيكية في مَحَالّ بالمخالفة للنظم: البيئية؛ والصحية؛ والمحلية في بلدية قصر الأخيار.

وبحسب النيابة فأن متابعة التقارير قادت إلى الاستدلال عن ممارسة النشاط في 12 مصنعاً بوسائل تُشكّل خرقاً لقواعد حماية المستهلك وضوابطها؛ وبطريقة تنطوي على خطرٍ يتمثل في تَحْرِير الملوِّثات في البيئة؛ باعتماد المصانع على مخلفات البلاستيك المخصَّص لاستعماله مرة واحدة فقط؛ وبذلك أمرت سلطة التحقيق بقفل الـمَحَالّ مَحَلِّ الإجراءات.