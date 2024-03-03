إفتاء مصر تحدد موعد استطلاع هلال شهر رمضان المُبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تحديد موعد استطلاع شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445، ليكون يوم الأحد المقبل 10 مارس 2024.

وقالت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “نستطلع هلال شهر رمضان الأحد القادم بإذن الله”.

وأعلن مركز الفلك الدولي بالإمارات العربية المتحدة مؤخرا في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن “معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير 2024 ميلادية، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان، الأحد 10 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024”.

وفي الوقت نفسه، كان أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر يشرق في طور التربيع الأخير لشهر شعبان بعد منتصف ليل السبت الماضي، وسيكون مقترناً بالنجم قلب العقرب لبقية الليل.

وقال أبو زاهرة، إن “من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة، الأحد، وسيبقى مشاهدا في السماء إلى أن يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت الوكالة السعودية إنه خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس، إلى أن يصبح القمر في طور هلال نهاية الشهر، ويُرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر رمضان.