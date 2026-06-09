إفراجات التعليم تحت المجهر.. تقرير حكومي جديد يوضح «البيانات المالية»

أصدرت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية، تقريراً إحصائياً حول الإفراجات المالية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وذلك في إطار متابعة البيانات المالية والإدارية المتعلقة بالقطاع العام.

وبحسب الوزارة، يأتي هذا التقرير ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم ورصد الإفراجات المالية، وتقديم بيانات دقيقة تعكس واقع الإجراءات المتخذة في قطاع التعليم والجهات المرتبطة به.

ويهدف التقرير إلى تعزيز الشفافية في عرض البيانات المالية، ومتابعة سير الإجراءات الإدارية ذات العلاقة بالإفراجات، بما يسهم في تحسين مستوى الإفصاح المؤسسي ودعم اتخاذ القرار.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية استمرارها في إعداد التقارير الإحصائية الدورية الخاصة بالقطاعات الحكومية، بما يعزز كفاءة العمل الإداري ويرفع مستوى المتابعة والتقييم.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، من خلال إعداد تقارير دورية حول الإفراجات المالية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام ودعم الشفافية.

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