إفريقيا.. تخصيص مليون جرعة لقاحات لمرض «جدري القردة»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه “جرى تخصيص نحو مليون جرعة من “لقاحات إمبوكس-جدري القرود”‘ إلى تسع دول إفريقية”.

ووفق موقع “أفريكا نيوز”، قال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، “إنه جرى حتى الآن تطعيم أكثر من 50 ألأف شخص ضد “إمبوكس” في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بفضل التبرعات من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية”.

وذكر غيبريسوس أن “تخصيص نحو 900 ألف جرعة من اللقاح تم بناء على احتياجات الصحة العامة، خاصة هؤلاء الذين يواجهون انتشارا واسعا للمتغير الجديد”.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، قال المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض: “إن حالات “إمبوكس” تظهر زيادة بواقع 500 % من العام الماضي، وهو يؤثر الآن على 19 دولة”.

وفي منتصف أغسطس الفائت، أعلنت المنظمة، “إمبوكس” حالة طوارئ صحية عالمية، بعدما بدأت سلالة جديدة “كلاد 1 بي” الانتشار من الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.

يذكر أن جدري القردة هو عدوى فيروسية نادرة، وتشمل أعراض المرض الحمى وتورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي وانتشار البثور على الجلد.