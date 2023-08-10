إفريقيا ليست بحاجة إلى حروب.. إيطاليا ترفض تدخل أوروبا عسكريا في النيجر

جدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني التأكيد على أهمية تبني الحل الدبلوماسي لأزمة النيجر، تزامنا مع انعقاد قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «إيكواس».

وقال تاياني في مقابلة نشرتها صحيفة «إل الجورنالي» الخميس «كنّا أول من قال إنّه هناك حاجة إلى التركيز على الحل الدبلوماسي، حتى لو تطلب ذلك وقتا طويلا».

وشدد تاياني على رفضه لتدخل عسكري أوروبي لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، مضيفا: «الآن ساد الخط الإيطالي، لسنا بحاجة لمزيد من الحروب، فهناك الكثير من الحروب بالفعل في القارة الافريقية».