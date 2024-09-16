إقالة غالانت وشيكة.. نتنياهو يتأهب لتعيين ساعر محله

تتصاعد حدة الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتأهب لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بشأن احتمال شن حرب واسعة على لبنان وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يتأهب لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر محله.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مسؤول في مكتب نتنياهو لم تسمه أنه سيتم إقالة غالانت خلال فترة قصيرة، كما أن دائرة نتنياهو المقربة تجري مفاوضات مع ساعر، ليحل محل غالانت.

وقال الليكود عبر حسابه في منصة تليغرام: هناك تقارب كبير في المفاوضات لتعيين ساعر محل غالانت.

من جانبه، نفى مكتب نتنياهو صحة الأنباء المتداولة بقوله، إن المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة.

والاثنين، قالت هيئة البث إن غالانت يؤيد استنفاد المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة مع حزب الله، بينما يرغب نتنياهو في شن حملة عسكرية واسعة النطاق.

ويرى غالانت أن أي عملية عسكرية في لبنان ستمس باحتمال إعادة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة؛ لأن الجيش سيضطر إلى نقل قوات من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، وفق الهيئة.

ومنذ أشهر، تتواصل أيضا خلافات بين غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قال، عبر منصة إكس اليوم: “منذ أشهر وأنا أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى إقالة غالانت، وحان الوقت للقيام بذلك فورا”.

وأكد أنه يجب اتخاذ القرار في الشمال، وغالانت ليس الرجل المناسب لقيادته، في إشارة إلى عملية عسكرية واسعة في لبنان.

وقد أوصى قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، خلال اجتماعات مغلقة، باحتلال شريط أمني عازل في جنوب لبنان، وأكد الجاهزية لتنفيذ هذه الخطوة، وفق صحيفة إسرائيل اليوم.